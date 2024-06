Jamboree, ecco i big e si va verso il sold out

Annunciati i nomi dei primi ospiti, è già febbre da Summer Jamboree. Prenotazioni: "Si va verso il sold out". Il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50 più grande al mondo, in programma in città dal 27 luglio al 4 agosto, celebra i 70 anni di rock’n roll con veri e propri miti che hanno fatto la storia della musica: come Jay Siegel che con i suoi Tokens torna eccezionalmente nel Bel Paese dopo più di 60 anni di assenza per far rivivere le emozioni dei loro pezzi, tra cui l’indimenticabile "The Lion sleeps tonight". Ospite del Summer Jamboree anche Johnny Farina, disco d’oro nel 1959 per "Sleep Walk".

Grandi nomi affiancati da giovani artisti che stanno già spopolando, come Lewis Jordan Brown, astro nascente della scena Rock’n’Roll forgiato nel mito di Jerry Lee Lewis che suonerà accompagnato dai Di Maggio Bros. Uno degli eventi più attesi dell’estate senigalliesi sta scaldando i motori e a mettersi in moto sono stati anche i tanti turisti che ogni anno arrivano in città per non perdersi l’evento: "Non c’è ancora il sold out – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – ma le prenotazioni stanno andando bene, le prossime settimane saranno fondamentali, ma come ormai avviene da anni, si andrà verso il sold out".

Un’estate partita con il piede giusto: le prenotazioni hanno fatto registrare un +12% nel mese di giugno rispetto al 2023: "Nonostante il tempo non sia stato dei migliori, abbiamo avuto una buona risposta – prosegue Manfredi – la pubblicità radiofonica, ma anche i tanti eventi in programma hanno inciso positivamente sia sulle prenotazioni che sull’interessamento: sono molte le persone che chiedono informazioni riguardo alla disponibilità di una camera per un determinato periodo, ma ormai si sa, come avviene da anni, perché le prenotazioni abbiano il loro culmine, bisognerà attendere che il caldo arrivi nelle grandi città".

Un evento ogni week-end sulla spiaggia di velluto che accantonato l’Rds Summer Festiva, che ha fatto registrare più di 15 mila presenze, attende il Celebration Tour, in programma nel weekend che lascerà spazio ad una settimana di concerti che si aprirà il 1 luglio con i Simple Minds in piazza Garibaldi dove il 3 luglio arriveranno i Pooh per poi lasciare spazio a una tre giorni all’insegna del Jazz, in attesa del 105XMasters, il Festival degli sport estremi che prenderà il via il 13 luglio e che avrà come ospiti il 19 luglio gli Articolo 31.