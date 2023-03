Jamboree, il lungomare sul manifesto

Summer Jamboree, svelato il manifesto dove il protagonista è il lungomare Mameli. La convenzione che blinda il Festival in città è stata firmata una settimana fa: il Comune si impegna a pagare 400 mila euro l’anno. All’interno del documento è prevista, per la prima volta, una clausola per l’annullamento degli eventi non imputabile ad alcuna delle parti che prevede il pagamento delle spese sostenute fino alla data di avvenuto annullamento. Ma c’è anche l’obbligo di dedicare il manifesto di ciascuna edizione del Summer Jambroee ad un luogo della spiaggia di velluto.

Per l’edizione 2023, che si svolgerà in città dal 29 luglio al 6 agosto è stato scelto il tratto di spiaggia libera del lungomare di Ponente dove ormai da qualche anno si trasforma nell’hawaiian beach già dal tramonto. Come avvenuto per il 2022, per il secondo anno anche la Regione Marche rinnova l’impegno economico nel sostenere la manifestazione di punta dell’estate senigalliese concedendo un ulteriore contributo pari a 150 mila euro. Un contributo pubblico totale di 550 mila euro, con un notevole sforzo per le casse comunali. Una manifestazione ormai legata alla città: Il Comune ha presentato una proposta per il triennio 2024-2026 sulla quale dovranno esprimersi gli organizzatori che si sono sempre messi a disposizione per trovare un accordo con gli Amministratori.