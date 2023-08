Jamboree, un successo: dall’Australia per il festival

Il Summer Jamboree alza l’asticella e raggiunge nuovi record, il sindaco: "La grande partecipazione ha ricompensato lo sforzo fatto dall’Amministrazione". In forte aumento le presenze straniere, da tutta Europa, America e Canada, ma anche gruppi di giovani appassionati di swing e rock’n’roll arrivati dall’Australia proprio per seguire il Festival. Numeri da capogiro anche per i contatti e le interazioni sul fronte digital a sottolineare l’impatto promozionale del Festival: i canali social del Summer Jamboree per la 23esima edizione hanno raggiunto infatti più di 3.3 milioni di utenti unici (quasi il triplo della scorsa edizione), 1 milione e mezzo di interazioni, generato 50mila interazioni con i post e 300mila visualizzazioni dei video pubblicati. Da rilevare un considerevole aumento degli utenti stranieri, questa la top ten della loro provenienza: Svizzera, Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Austria, Canada e Spagna. Anche il sito internet del Summer Jamboree è stato molto consultato, ben 300mila utenti da inizio anno lo hanno visitato per avere informazioni sul festival. "Grazie veramente a tutti: gli artisti, i dj, i ballerini, tutte le persone che portano in città le loro auto d’epoca, ma soprattutto a tutti coloro che vengono per ascoltare buona musica e divertirsi" spiega Angelo Di Liberto, organizzatore del Summer.

Tutto bene anche dal punto di vista della sicurezza grazie al piano messo a punto dal Questore di Ancona in collaborazione con la Prefettura che ha esso in atto un dispositivo composto da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale con un impiego di 200 agenti, circa 25 al giorno. Presenti anche le Unità Cinofile.

Soddisazione anche da parte degli organizzatori: "Abbiamo scritto nel manifesto del Rock’n’Roll, tempo fa, che il Rock’n’Roll è gioia pura, amore vero e spirito di unità e noi vi ringraziamo ogni anno perché venite al Summer Jamboree a condividere questi sentimenti e rendete tutto più magico. Un ringraziamento alle forze di polizia e le municipalità che hanno collaborato con noi per la buona riuscita del festival". Entusiasmo anche da parte dell’Amminisrazione: "La città, come di consueto, si è tuffata per nove giorni negli anni ’40 e ’50 apprezzandone musica e divertimento. Le condizioni meteo non hanno certo scoraggiato gli appassionati che numerosi hanno voluto chiudere l’ultima serata di domenica. Un ringraziamento agli organizzatori e l’auspicio di poter continuare ad ospitare la manifestazione mantenendone gli standard di qualità ai quali siamo stati abituati".