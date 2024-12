James Tenkorang rinforza la Vigor: fiducia in vista della sfida a Fossombrone

Il colpo di mercato è arrivato, porta il nome di James Tenkorang, ora la Vigor pensa solo ai risultati.

I rossoblu andranno a Fossombrone con un bagaglio carico di fiducia: la vittoria al cardiopalma di domenica scorsa è risultata determinante per ricaricare l’ambiente, l’approdo dell’ex attaccante di Fano e Livorno ha fatto il resto.

La società ha accontentato la piazza e ovviamente mister Clementi, la morsa delle preoccupazioni si è così allentata e non è detto che sia finita qui. Potrebbe, infatti, arrivare un altro centrocampista vista l’assenza forzata di Gabbianelli, ma non è detto che si materializzi tutto in pochi giorni.

C’è un’altra splendida notizia: il ritorno di Tomba si sta avvicinando. Il centrale di Senigallia, out per un problema alla spalla dalla trasferta di Fermo, si allena a parte da qualche settimana; i passi in avanti sono evidenti e potrebbe, quantomeno, essere convocato in occasione dell’ultima gara del girone di andata contro il Roma City. Assolutamente prematuro pensare di vederlo tra i convocati per la trasferta di domani, in programma alle 14:30 al "Bonci" di Fossombrone.

Dopo tanta fatica e altrettante ansie, filtra un po’ di cauto ottimismo in casa Vigor. Mevale Kone: beniamino della curva, sempre più decisivo in campo e corteggiato dai più importanti club di Serie A, ne è convinto: la sua Vigor troverà continuità.

"Abbiamo lavorato bene nel corso della settimana, ci prenderemo tutto il tempo necessario per trovare l’assetto tattico giusto - dice Mevale -. Sono certo che proveremo ad imporre il nostro gioco e, come sempre, cercheremo di conquistare il bottino pieno. Sappiamo che sarà dura, è una partita difficile, in fondo lo sono tutte, ma siamo fiduciosi".

Kone ha già segnato 3 gol, un bel bottino per un esordiente che lo scorso anno giocava in Seconda Categoria.

"Sono felice per ciò che sto facendo, ma il merito è dei compagni, che mi mettono nelle condizioni ideali per emergere - aggiunge Kone -. La vittoria contro il Notaresco è stata preziosa, ma anche contro l’Atletico Ascoli avremmo meritato di più".

Infine un po’ di colore: mercoledì 18 dicembre ci sarà una tombolata di beneficenza, organizzata dai Ragazzi della Nord, i tifosi della Vigor. Un evento solidale, a cui parteciperanno anche i giocatori, si svolgerà al Circolo la Fenice, in via Armellini 23, a partire dalle ore 21.

Il ricavato andrà tutto in beneficenza all’associazione senigalliese "Lapsus diversa creatività". L’associazione si occupa principalmente di disabilità e arte attraverso un progetto di arteterapia.