Janus, due anni di sperimentazione al servizio del welfare territoriale

A due anni dall’inizio, il progetto Janus, l’innovativa rete di welfare territoriale lanciata dall’Ambito 10 in collaborazione con tanti partner del terzo settore e il contributo di Fondazione Cariverona, si racconterà in un evento pubblico. Domani alle 17,30 alla sede dell’Unione Montana Esino Frasassi a Fabriano l’incontro finale di progetto: dal passaggio dalla sperimentazione di due anni al futuro delle attività. Sarà Lamberto Pellegrini, coordinatore dell’Ambito, a raccontare la genesi del progetto, mentre Roberto Fiorini, staff area valutazione del progetto, esporrà i risultati dell’azione e la fotografia dei bisogni sociali del territorio. Le conclusioni sono affidate al presidente dell’Unione Montana Giancarlo Sagramola. Janus permette di accedere a numerosi servizi di assistenza e sostegno rivolti a persone in difficoltà e in condizioni di disagio sociale, anziani e disabili, con un semplice click: l’app permette infatti di selezionare il servizio necessario e inviare una richiesta di intervento, che sarà presa in carico dall’Ambito e dalle associazioni partner (4 maggio 2008, Avulss Fabriano, Alzheimer Marche Onlus, Un Battito di Ali Onlus, Attivamente Alzheimer Fabriano, Auser Fabriano, Caritas Fabriano Matelica).