Jazz, 25 anni di musica a Corinaldo Primo atto: sul palco i Globetrotter

Corinaldo jazz spegne 25 candeline: manca davvero poco all’inizio della prossima edizione dell’attesissima kermesse, considerata ormai un appuntamento imperdibile per molti appassionati di tutto il centro Italia compie un quarto di secolo. Per festeggiare questo importante traguardo, l’associazione culturale Round Jazz, organizzatore dell’evento insieme al Comune di Corinaldo, propone ben 4 appuntamenti, 2 dei quali ad ingresso libero. Oggi, alle 21.30, saranno i Globetrotter di Luca di Luzio con Dave Weckl & Alain Caron, ad aprire l’anteprima del festival, nella ormai storica location della piazza Il Terreno.

L’ingresso al concerto è libero: un omaggio speciale a tutti gli appassionati per la fedeltà e passione dimostrate nelle precedenti edizioni. A 4 anni dall’uscita dell’album d’esordio, Luca di Luzio torna in tour con il suo Globetrotter Project, proponendo un repertorio caratterizzato da uno stile compositivo mediterraneo calato nello stile della migliore jazz-fusion internazionale. Una line up d’eccezione accompagnerà il leader in questo nuovo tour: Alain Caron al basso elettrico, George Whitty alle tastiere, Manuel Trabucco al sax tenore e alla batteria il formidabile Dave Weckl. "Never Give Up" è un progetto discografico prodotto e arrangiato da George Whitty (Brecker Bros, Santana, Dave Mattews, Chaka Khan, Herbie Hancock) che ha visto in sala di registrazione, musicisti del calibro di Randy Brecker alla Tromba, Alain Caron al basso elettrico (Uzeb, Mike Stern, Gino Vannelli), Rodney Holmes alla batteria (Joe Zawinul, Wayne Shorter, Santana) e lo stesso George Whitty alle tastiere.

L’album rappresenta l’evoluzione stilistica del precedente "Globetrotter", uscito nel 2019. Brani originali di Luzio arrangiati per un quintetto, un jazz elettrico ma di facile ascolto per tutti, melodie lineari ma mai banali, ritmiche solide e arrangiamenti accattivanti sono gli ingredienti di questo progetto che il chitarrista proporrà accompagnato dalla band di All-Star.

L’anteprima del festival si concluderà martedì 25 luglio quando sul palco della piazza Il Terreno salirà uno dei più apprezzati chitarristi italiani: Alessio Menconi che col suo trio composto da Alberto Gurrisi all’hammond e da Paolo Orlandi alla batteria, proporrà il recente progetto "Wes 100" dedicato all’intramontabile chitarrista americano Wes Montgomery. L’ingresso al concerto è libero. Un ringraziamento speciale a Piero Priori e alla Noctis. Il festival entrerà nel vivo giovedì 3 agosto con il Peter Erskine Quartet.