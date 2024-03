Jazz Accordion Festival, tre gioni di concerti: oggi c’è Jovan Pavlovic

Originalità, internazionalità e qualità. Il ‘Jazz Accordion Festival’ di Castelfidardo torna da oggi a domenica con un’ottava edizione centrata su contenuti artistici fedeli alle più autentiche vibrazioni della fisarmonica nel jazz. Fra le novità, l’allargamento dei confini territoriali: la giornata conclusiva si svolgerà infatti al Teatro La Nuova Fenice di Osimo.

Stasera (ore 22) all’On Stage club si inizia con un concerto improntato sull’improvvisazione di cui è protagonista Jovan Pavlovic. "Un musicista difficile da inquadrare ma aderente al nostro linguaggio – spiega il direttore artistico Simone Zanchini -. Di origine serba, Jovan vive ora ad Oslo e sta fondendo la tradizione della sua terra già molto densa, poliritmica e complessa con la ricerca più moderna e raffinata tipica dei Paesi Nordici. Una sintesi fra cultura balcanica ed esperienza scandinava tradotta in maniera originale con la tecnica dei bassi sciolti".

Domani (stesse sede e ora) si esibirà Marius Preda accompagnato da Daniele Marconi (contrabbasso) e Zeno le Moglie (batteria). Cimbalonista e polistrumentista tra i più abili e noti al mondo, il rumeno Preda è ‘un talento straordinario, tra i più cristallini incontrati nel mio percorso: suona divinamente fisarmonica, pianoforte, vibrafono e violino e il fatto di non essere di esclusiva formazione fisarmonicista rende il suo linguaggio ancor più jazzistico. Un’occasione eccezionale per conoscerlo ed apprezzarlo’. Domenica (ore 18) a Osimo spazio al duo Gianni Iorio & Pasquale Stafano, per un concerto in cui grande protagonista è il bandoneon.