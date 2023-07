Jazz, brilla la stella di Gonzales Il pianista venezuelano al Moroder

di Raimondo Montesi

ANCONA

‘Ancona Jazz’ torna nella splendida Terrazza di Moroder, dove stasera (ore 21.30) è chiamato ad esibirsi il Benito Gonzales Trio. La formazione vede il grande pianista venezuelano affiancato da Gabriele Pesaresi, contrabbasso, e Mario Rodriguez, batteria e percussioni.

La fama e la stima di cui gode Gonzalez nel mondo del jazz sono elevatissime. E’ un musicista ricco di talento, che si è saputo imporre non solo in virtù di una strepitosa padronanza tecnica, ma anche e soprattutto per una filosofia espressiva in grado di coniugare la tradizione jazzistica nordamericana con i ritmi afro-latini del proprio retaggio culturale. Vincitore nel 2005 del Great American Jazz Competition e artista, dal 2020, dei pianoforti Steinway & Sons, Gonzales incorpora nel suo stile Herbie Hancock, McCoy Tyner, Chick Corea e Keith Jarrett, dei quali ha sì assorbito le prerogative, ma rilanciandole in un mondo del tutto personale, vigoroso e dolce, lirico e tuttavia intenso, quasi materico.

Nella sua carriera, già piuttosto ricca, ha suonato con Jackie McLean, sette anni nel quartetto del sassofonista Kenny Garrett, quindi nei gruppi di Azar Lawrence e del leggendario Pharoah Sanders, ricoprendo anche il ruolo di direttore musicale. In tutto quel periodo ha avuto modo di collaborare con altri artisti prestigiosi, quali Bobby Hutcherson, Gary Bartz, Curtis Fuller, Steve Turre, Buster Williams e Al Foster, solo per citarne alcuni. Il suo ultimo album, "Sing to the World", è stato registrato a San Pietroburgo insieme con musicisti del calibro di Christian McBride, Jeff Watts e Nicholas Payton.

Gonzales sarà in compagnia di una sezione ritmica già varie volte impegnata nei suoi concerti: Gabriele Pesaresi, di riprovata affidabilità, e Mario Rodriguez, anch’egli proveniente dal Venezuela, e di conseguenza perfettamente allineato con la musica del maestro.

Ingresso 12 euro (più diritti di prevendita su www.vivaticket.it) con calice di vino di benvenuto. Consumazione facoltativa a parte (ore 20). Prenotazioni: 071898232 e 331 6342256. Prevendita fisica: Casa Musicale di Ancona, in corso Stamira 68.