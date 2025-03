Jazz e folk diventano protagonisti: sul palco ecco i "Mòs Ensemble"

Un nuovo concerto consacrerà la definitiva metamorfosi del Cineteatro Italia in una sala concerti, per cui, oltre alla sua storica vocazione cinematografica, lo spazio potrà sviluppare a pieno anche quella musicale. Domani, 3 marzo, giorno in cui si esibirà sul palco dell’Italia il gruppo jazz folk Mòs Ensemble, non è una data come le altre, quindi: è uno spartiacque per una città che da troppi anni soffre di una mancanza intollerabile di luoghi in cui ascoltare musica.

Che non sia un concerto come gli altri è dato anche dal fatto che è tappa di una delle migliori manifestazioni artistiche dell’intera regione, "Klang. Altri suoni, altri spazi". Questa rassegna, che si svolge in tutte le Marche, è nata con lo scopo di "valorizzare esperienze musicali di qualità che si contraddistinguono per un significativo tasso di sperimentazione e una forte autorialità", giunta alla settima edizione su iniziativa dell’Amat, in collaborazione con l’Arci Ancona per questo appuntamento, e il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

Questa metamorfosi è stata possibile anche grazie alla raccolta fondi con cui i cittadini hanno donato oltre 25mila per il progetto "Nuovo Cineteatro Italia - Spazio 360". Protagonista della serata di lunedì sarà il gruppo Mòs Ensemble, formazione proveniente da Gand (Belgio), per la prima volta in Italia. Attualmente formata da otto musicisti, provenienti da diverse esperienze artistiche, l’ensemble è guidato dal bassista Kobe Boon e include al suo interno l’italiana Marta Del Grandi, già nota per il suo lavoro solista.

A completare la formazione ci sono le cantanti Astrid Creve (Arra di Allas) e Roos Denayer (Rosa Butsi), i sassofonisti Benjamin Hermans e Ambroos De Schepper, Artan Buleshkaj alle chitarre e Simon Raman alla batteria.

La band si rifiuta di adottare una formula predefinita, preferendo navigare verso territori inesplorati, mantenendo sempre un sound unico e in continua evoluzione. Durante i concerti, la musica si trasforma in un terreno fertile per sogni primaverili, un’avventura sonora che ricorda un documentario di Richard Attenborough, ma libera e con ampio spazio per l’improvvisazione. Il concerto inizierà alle ore 21.15. Biglietti: 7 euro, ridotto soci Arci 5 euro AMAT e biglietterie circuito vivaticket anche on line.

Valerio Cuccaroni