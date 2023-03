Jazz ed elettronica, il live Maloo

Una musica che spazia tra jazz ed elettronica, combinata con luci e scenografie video capaci di far viver al pubblico un’esperienza multisensoriale di grande suggestione. E’ quanto propone il concerto di oggi (ore 18, ingresso 10 euro; prenotazioni 338 6230078) al Teatro Goldoni di Corinaldo, dove è in programma il ‘Live Visual Concert’ dei Maloo. Il progetto nasce dalla collaborazione con il visual artist Andrea Bernabini, e supera la tradizionale idea di concerto, andando verso l’idea della performance artistica. Maloo è un trio marchigiano formatosi nel 2015 dall’incontro di musicisti provenienti da stili e generi molto diversi l’uno dall’altro, esperienze che hanno prodotto un suono innovativo che combina jazz, rock e prog con elettronica e atmosfere noir. Valeriano Ulissi, chitarra ed elettroniche, Carlo Bolognini, basso ed elettroniche, e Giovanni Zannini, batteria ed elettroniche, hanno all’attivo numerosi concerti in tutta Italia. Il loro terzo album "Fuzzland", è stato distribuito in Italia e all’estero. Bernabini è un artista visivo e sperimentatore di nuove tecnologie nel campo del video e della fotografia. Realizza installazioni, performance, azioni teatrali multimediali, video interattivi e mapping architetturali.