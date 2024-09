Jazz, funk e musica africana al Pif. Richard Bona apre la kermesse

Sarà Richard Bona, leggendario bassista camerunense che vanta un’esperienza musicale unica, capace di fondere jazz, funk e musica africana in un viaggio sonoro imperdibile, la guest star della prima serata del PIF - Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo. L’appuntamento è per questa sera (ore 21.30) al Parco delle Rimembranze. Richard Bona, considerato l’erede di Jaco Pastorius, ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica jazz e world music, tra cui Pat Metheny, Joe Zawinul e Quincy Jones. Le sue performance sono caratterizzate da una forte componente emotiva e da una capacità innata di connettersi con il pubblico attraverso la musica. Nel corso della sua carriera, Richard Bona ha pubblicato numerosi album da solista, ricevendo riconoscimenti internazionali e conquistando un pubblico globale e, attualmente, detiene anche la cattedra di musica alla New York University, una delle università più famose e prestigiose del mondo. Il concerto di Richard Bona sarà anticipato dalle performance Accordion D’élite – Gianluca Campi presso il Salone degli Stemmi alle ore 18, e da quello Jorde Pardo & Antonino De Luca alle ore 19 presso l’Auditorium San Francesco.

Sempre oggi prenderanno il via le audizioni degli oltre 200 partecipanti alla 49esima edizione del premio e, nello specifico, i partecipanti della categoria C, che si esibiranno alle ore 9 all’Auditorium San Francesco; per la categoria Senior Virtuoso 1 round la sede è la Scuola Civica Paolo Soprani (ore 9.30), per la categoria A (ore 15) la Sala Convegni. Anche quest’anno Castelfidardo si conferma capitale mondiale della fisarmonica attraverso generi e stili musicali: dalla classica al jazz alla canzone d’autore, passando per la musica colta, folk, elettronica e popolare. Un percorso artistico e musicale che abbraccia in un unicum tra loro fusioni e contaminazioni con opera, danza, incursioni cinematografiche e teatrali. Il prestigioso festival e concorso animerà Castelfidardo con esplorazioni che si sublimano in un evento straordinario e coinvolgente con i più grandi nomi del panorama musicale nazionale ed internazionale.

Alla guida della kermesse, per il quarto anno consecutivo, il giovane direttore artistico Antonio Spaccarotella, brillante e poliedrico fisarmonicista della nuova generazione che vanta un curriculum e una carriera artistica di peso nel panorama mondiale della musica. Programma completo su https://www.pifcastelfidardo.it.