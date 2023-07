Jazz, Il Penta Trio con "Our musical path" è di scena al chiostro di San Francesco

Stasera alle 21 nel suggestivo scenario del chiostro di San Francesco a Osimo, è di scena il jazz. Il Penta Trio propone "Our musical path", una commistione di composizioni originali, di standard jazz e di brani d’autore firmati da grandi jazzisti come Pat Metheny e John Scofield. Il riferimento è agli autori americani del secondo Novecento ma il repertorio si allarga alle correnti europee del jazz contemporaneo. Gabriele De Leporini (chitarra elettrica), Riccardo Pitacco (basso elettrico) e Francesco Vettovaz alla batteria si sono formati all’interno delle classi di musica d’insieme jazz del "Conservatorio Tartini" di Trieste. Tutto il centro storico in contemporanea è animato per l’ultimo "Venerdì di luglio", le notti bianche osimane.