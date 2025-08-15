Jazz, omaggio a Bruno Martino. Morgena e Barbagallo Sextet sul palco

E’ ancora tempo di jazz ad Ancona. Merito dell’associazione Spazio Musica, che oggi (ore 21.30) alla Terrazza di Moroder di Montacuto, propone il concerto di Fabio Morgera e Antonio Barbagallo Sextet ‘100 estati – Omaggio a Bruno Martino’.

Insieme a Morgera (tromba, arrangiamenti) e Barbagallo (voce) si esibiranno Stefano Negri (sax alto), Dario Cecchini (sax tenore), Oliver von Essen (organo) e Alessandro Fabbri (batteria).

Sono poche le canzoni italiane famose nel mondo, ma solo una è riconosciuta come standard jazz internazionale, ‘Estate’ di Bruno Martino, che fu musicista di grande raffinatezza e capacità colloquiale. Scrisse temi spesso innervati da spirito e armonizzazioni jazzistiche, perché quello era il suo passato.

Chi impose "Estate" all’attenzione del mondo fu però Joao Gilberto, la cui versione in italiano del 1977 la fece entrare nel songbook di una marea di musicisti. A Martino Morgera, tra i migliori trombettisti, compositori e arrangiatori italiani, ha dedicato il suo ultimo disco.

L’originale sestetto pensato per l’occasione saprà dare quel tocco di freschezza in più, senza tradire lo spirito a tratti intimo, altrove più diretto e swingante, che caratterizzò Martino.

Biglietti euro 15 (prevendita: Casa Musicale in corso Stamira 68 e su www.vivaticket.it.