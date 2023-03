Jazz sanguigno del gruppo Generation Y con il batterista Ulysses Owens Jr

Dopo il debutto al Teatro Valle di Chiaravalle con la rassegna ‘Saudade di Brasil’, l’attività di Ancona Jazz riprende subito. Domani (ore 21.30) alla Tenuta Moroder di Montacuto il pubblico potrà ascoltare il jazz sanguigno e swingante del gruppo Generation Y, guidato dal batterista Ulysses Owens Jr., tra i più richiesti della scena odierna jazzistica oltreoceano.

Il concerto si inquadra nella seconda parte di ‘Calici di Note’, la rassegna invernale che contraddistingue l’azienda Moroder da anni. Il biglietto (12 euro) prevede un calice di benvenuto e la possibilità di prenotare una consumazione (071898232 e 331 6342256). Prevendita online (www.vivaticket.it) e nei punti vendita Vivaticket. Nato nel 1982 in Florida, Owens ha suonato accanto a Wynton Marsalis, Nicholas Payton, Christian McBride, Mulgrew Miller, Marcus Printup , Ted Nash, Kurt Elling e Gregory Porter.

Due sono le formazioni che dirige: la Ulysses Owens Jr. Big Band (vincitrice del referendum 2022 del Down Beat come migliore orchestra emergente), e il quintetto Generation Y, che ospita i giovani più promettenti usciti dalla Juilliard School o che ha avuto modo di ascoltare nei club di New York. Owens perpetua un’immagine del jazz fedele alla tradizione, ma con idee fresche e rigeneratrici tipiche dei nuovi strumentisti. Tra quelli che si avrà modo di ascoltare, e che il batterista non vede l’ora di presentare sui palchi europei, si può menzionare il trombettista Benny Benack III, la cui brillantezza di suono e fraseggio si è esaltata nell’orchestra del trombonista Michael Dease, vicino al cantante Charles Turner, e nei concerti ‘casalinghi’ del pianista Emmet Cohen.

I primi due eventi organizzati da Spaziomusica aprono nel modo migliore una serie di concerti e conferenze che costituiranno il prologo all’ ‘Ancona Jazz Summer Festival’ di luglio, che si preannuncia di particolare interesse anche per via del cinquantesimo anniversario dell’associazione.