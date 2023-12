Jazz stellato in formato invernale: ecco il trio "del terzo millennio"

Torna ‘Sotto le stelle del Jazz’ a Senigallia, ma stavolta nella sua ‘Winter Edition’. In effetti alzando lo sguardo gli ascoltatori non vedranno il cielo notturno ma il soffitto del Teatro La Fenice, dove domani (ore 21.15) suonerà il trio composto da Marcello Allulli (sax tenore), Francesco Diodati (chitarra e loops) ed Ermanno Baron (batteria). Niente stelle, dunque, ma molta buona musica.

Il trio nasce nel 2007 e presto si fa notare per la profonda e spregiudicata ricerca in cui suoni acustici ed elettronici si fondono indissolubilmente. D’altronde il percorso dei tre che compongono il gruppo parla chiaro: una formazione cominciata nei conservatori, tra seminari e workshop di jazz e classica che si sviluppa in frequenti session informali, residenze artistiche, viaggi e concerti in tutto il mondo.

"La loro musica – ha scritto Luigi Onori su online-jazz – è un flusso e per immergersi in esso non bisogna avere barriere o preconcetti, definizioni o paradigmi: solo lasciarsi trasportare in territori nuovi, vicini (interiori) e lontani. Jazz del terzo millennio".

Una totale fiducia reciproca si traduce in concerti carichi di tensione emotiva in cui rapide sferzate noise si alternano a momenti lirici, cori di sinuose melodie si sovrappongono a incastri ritmici complessi. Dopo i primi tre album (‘Hermanos’, ‘MAT’ e ‘Musgo Y Luna’), nei quali ha lavorato con musicisti del calibro di Fabrizio Bosso, Antonello Salis, Glauco Venier e Javier Moreno Sanchez, il trio farcito di chitarra, sax tenore, loop e batteria ha suonato all’Umbria Jazz Winter, partecipazione alla quale è seguita la pubblicazione del quarto disco, ‘In front of’, presentato in numerosi festival. Il biglietto di ingresso di 7 euro è acquistabile online sul circuito www.ciaotickets.it, a Palazzo del Duca (dalle ore 15 alle 20) e domani al botteghino del teatro.

Info e prenotazioni ai numeri 071.7930842 o 335.1776042 e via mail a info@fenicesenigallia.it.