Jennifer Ruggeri fa suo il terzo torneo stagionale. Vittoria al W35 di Santa Margherita di Pula

Continua il momento magico di Jennifer Ruggeri. La classe 2003 marchigiana, che si allena al Match Tennis Academy di Jesi sotto la guida di Alice Savoretti, ha conquistato il suo terzo titolo del 2025 imponendosi nel torneo W35 di Santa Margherita di Pula. In finale ha sconfitto la francese Sara Cakarevic (n.485 WTA) con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e venti di gioco.

Una prestazione di grande maturità quella offerta dalla tennista marchigiana, che ha saputo gestire alla perfezione i momenti cruciali dell’incontro dimostrando una crescita tecnica e mentale impressionante. Le statistiche raccontano di una Ruggeri cinica nei momenti decisivi. La prima di servizio al 42% le è bastata per tenere testa alla transalpina, che pure ha fatto registrare un più convincente 69% di prime palle.

Il segreto del successo è stato nella gestione del secondo servizio: la jesina ha conquistato il 76% dei punti sulla seconda, contro il 55% dell’avversaria. Decisive anche le palle break: Ruggeri ne ha sfruttate 3 delle 8 a disposizione (38%), mentre Cakarevic non è mai riuscita a strappare il servizio. Un dato che racconta della solidità mentale raggiunta dalla giovane jesina, capace di non concedere nemmeno una chance alla francese.

Dopo i successi di Trieste e Fiano Romano, questo terzo titolo certifica la crescita esponenziale di una tennista che ha saputo trasformare il talento in risultati concreti. Il lavoro svolto all’MTA di Jesi con coach Albarella sta dando i suoi frutti, testimoniando l’eccellenza del movimento tennistico marchigiano. Un 2025 da incorniciare per Jennifer, che conferma di essere una delle giovani più promettenti del panorama nazionale. L’obiettivo ora è consolidare questi risultati per puntare ai tornei di categoria superiore.