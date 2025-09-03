Jennifer Ruggeri si esalta. Primo titolo professionistico

Jennifer Ruggeri (classe 2003) ha conquistato il suo primo titolo professionistico superando in finale Samira De Stefano nella tredicesima edizione del torneo internazionale femminile ITF del Tc Triestino, dotato di un montepremi di 30.000 dollari. Una finale emozionante e spettacolare durata oltre due ore, conclusa con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4 dopo un ultimo game thrilling in cui la marchigiana ha salvato quattro palle break e un match point prima di chiudere l’incontro.

Il match ha avuto tre fasi distinte: nel primo set, dopo un avvio equilibrato, De Stefano ha conquistato il break sul 3-2 ma ha subito perso il servizio, cedendo poi definitivamente il parziale 6-4. La pioggia ha costretto a spostare l’incontro dal campo centrale a quello coperto, dove la lombarda ha dominato il secondo set vincendo 6-2. Nel terzo e decisivo parziale, dopo diversi scambi di break, Ruggeri ha servito per il match sul 5-4, vivendo momenti di grande tensione prima del successo finale.

La finale è stata davvero emozionante. Nel game decisivo hai salvato ben 4 palle break e un match point. Cosa le è passato per la testa in quei momenti cruciali?

"Ero piena di adrenalina. L’ultimo game, quello decisivo, è stato mentalmente molto duro. In quei momenti di tensione è difficile mantenere la mente lucida, ma è proprio in quei frangenti che devi restare sereno, trovare il coraggio e prenderti dei rischi. È quello che ho fatto".

C’è stato un momento o un match particolare che le ha fatto capire di poter arrivare fino in fondo nel torneo?

"Era già successo più volte che arrivassi in fondo, sfiorando la vittoria... ma credo che la vera differenza stavolta sia stata la fiducia. Ci ho creduto davvero tanto, e questo titolo l’ho voluto con tutta me stessa".

Questo è il suo primo a livello professionistico. Quanto è importante questo traguardo?

"La vittoria mi rende davvero orgogliosa, perché arrivavo da un periodo difficile. Voglio dedicare questa vittoria a mio papà, che purtroppo è venuto a mancare l’anno scorso. Sono sicura che sarebbe stato fiero di me. Era il mio fan numero uno, ci credeva forse anche più di me".

Ruggeri, come sta andando il lavoro con l’Mta di Jesi?

"Ci tengo a ringraziare di cuore il mio team: Alice, Massi e Paolo, i miei allenatori; Caterina e Riccardo, i miei preparatori; e tutte le persone dell’Mta Pro Team di Jesi che mi hanno supportata e aiutata pure fuori dal campo di gioco. Un grazie speciale va a mia mamma, Jadet, che ha un ruolo fondamentale in questo mio percorso: senza di lei tutto questo non sarebbe stato possibile. Adesso mi godo il momento, ma già da domani la testa sarà sui prossimi impegni e tornei".

Andrea Pongetti