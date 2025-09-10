Jennifer Ruggeri si ripete. Secondo titolo in 8 giorni

Secondo titolo nel giro di otto giorni per Jennifer Ruggeri. La ventiduenne che si allena al Match Tennis Academy di Jesi sotto la guida di Massimiliano Albarella, ha conquistato il torneo ITF da 15mila dollari di Fiano Romano, bissando il successo ottenuto la settimana precedente a Trieste. La marchigiana si è imposta sui campi in terra rossa dell’Uptown Sporting Club di via Campo Maro, nella terza edizione del Memorial Giuseppe Di Vincenzo, confermando il buon momento di forma che l’aveva portata al primo titolo professionistico nel torneo triestino da 30mila dollari. Terza favorita del seeding, Ruggeri ha battuto in finale la tedesca Eva Marie Voracek, seconda testa di serie, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco. La portopotentina di stanza a Jesi ha controllato l’incontro senza particolare difficoltà, gestendo bene i momenti importanti e non concedendo occasioni di rientro all’avversaria.

La vittoria rappresenta la naturale continuazione del percorso iniziato a Trieste, dove aveva superato in finale la lombarda Samira De Stefano in tre set dopo una battaglia di oltre due ore. Due superfici simili, entrambe in terra rossa, che hanno permesso alla giocatrice marchigiana di esprimere al meglio le proprie caratteristiche tecniche. I due titoli arrivano in un periodo di crescita per la tennista jesina d’adozione, che aveva vissuto una prima parte di stagione con risultati altalenanti.

Il lavoro svolto con lo staff tecnico dell’MTA sembra aver dato i suoi frutti, permettendo a Ruggeri di trovare maggiore continuità nel proprio rendimento. La ventiduenne marchigiana ha dimostrato di saper gestire la pressione del ruolo di favorita a Fiano Romano, dove partiva come terza testa di serie. Un aspetto mentale che in passato aveva rappresentato uno dei suoi punti deboli e che invece in queste due settimane si è rivelato un elemento di forza. Con questi risultati, Ruggeri guadagna posizioni importanti nel ranking ITF, migliorando sensibilmente la propria posizione in vista dei prossimi impegni.

I punti conquistati tra Trieste e Fiano Romano le permetteranno di accedere a tornei di categoria superiore e di proseguire il percorso di crescita nel circuito pro. La terra rossa si conferma la superficie più congeniale per la portopotentina, che riesce a sfruttare al meglio la propria solidità da fondo campo e la capacità di costruire i punti con pazienza. Caratteristiche che dovranno essere confermate anche su altre superfici per completare il processo di maturazione tennistica. Intanto però, in bacheca sono già stati messi, nell’arco di pochi giorni l’uno dall’altro, i primi due tornei di una carriera appena agli inizi e con ancora molti anni davanti.

Andrea Pongetti