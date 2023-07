Jeremiah suonerà "Piano piano" Il musicista dei Lumineers alla Mole

Festival Spilla, stasera alla Mole di Ancona arriva Jeremiah Fraites, il co-fondatore della band The Lumineers. Fraites, classe ‘86, nato il 17 gennaio sotto il segno del capricorno, ha debuttato live con il suo progetto solista dal titolo “Piano Piano” lo scorso 11 marzo, alle Ogr di Torino, con due show andati sold out in pochi minuti. Il musicista, compositore e autore italo americano si esibirà stasera, alle 21.30, nella corte della Mole Vanvitelliana, alla banchina Giovanni da Chio 28 ( biglietto 20 euro, apertura porte ore 20). "Piano Piano" è un album strumentale, incentrato sul pianoforte, uscito nel 2021, nella dimensione live, è uno spettacolo coinvolgente, intimo e suggestivo. Jeremiah – che ha contribuito, tra gli altri, a successi mondiali di "Ho Hey", "Sleep on the floor" e "Ophelia" sarà accompagnato da Fortunato D’Ascola al contrabbasso, da Giulia Pecora al violino, da Filippo Cornaglia a batteria e sintetizzatore e da Clarissa Marino al violoncello. L’album, uscito nel gennaio del 2021, è il frutto di un lavoro di quasi un decennio, melodie di pianoforte intime registrate nella sua casa a Denver.

Un album emotivamente diretto e rivelatore, in cui Fraites raggiunge spazi personali e profondi, in modo elegante e con estrema grazia. Nel suo lavoro solista, si sentono distinte le influenze folk, le stesse che caratterizzano ‘The Lumineers’, trasportate – però – in un ambiente più classico e sofisticato. Nonostante il nome dell’album possa far pensare al solo pianoforte, il progetto racchiude invece molti strumenti, per lo più suonati dallo stesso Jeremiah.

Il lavoro è stato co-prodotto con David Baron, e nell’album sono presenti significative collaborazioni: dalla violinista dei Lumineers, Lauren Jacobson, ai violoncellisti Rubin Kodheli e Alex Waterman, fino all’orchestra Macedone di 40 elementi Fame’s. I 12 brani che compongono il disco sono stati scritti in modo fugace, dietro le quinte o mentre era in viaggio durante i suoi tour, una serie di appunti che erano li aspettando finalmente il momento di essere espresse nella loro totale armonia. "Adoro comunicare con le persone attraverso la musica. A volte può dire più delle parole". I singoli di uscita sono due, "Tokyo" il brano più vecchio del disco, composto circa 7 anni fa, registrato con il suo piano personalizzato (chiamato Firewood) e "Maggie", che inizialmente non doveva neanche essere inserito nel disco.

Nicolò Moricci