Jesi, attesi in 3mila per il ritorno della 'Caminada de San Giuseppe'

Gli organizzatori con il vicesindaco Samuele Animali

Jesi (Ancona), 13 marzo 2023 – Torna domenica, dopo tre anni di stop forzato per la pandemia, la tradizionale “Caminada de San Giuseppe” (giunta alla sua 41esima edizione). Attese qualcosa come tremila persone (le stesse dell’ultima edizione del 2019) “Tre i percorsi da 3, 6 e 12 chilometri – spiega Marco Ceppi il presidente onorario della Spes, organizzatrice dell’evento che fa parte ormai del dna degli jesini-. Lo start per i 6 e 12 chilometri lo darà alle 9,30 Walter Darini, imprenditore che come l’Avis è da sempre e cioè dalla prima edizione nel 1980 vicino alla Caminada. La seconda un quarto d’ora dopo per la 3 chilometri: e a dare il via sarà l’ingegner Paolo Morosetti, presidente della Fondazione Carisj, che ci aiuta con la predisposizione del piano sicurezza. Con 5 euro dell’iscrizione in omaggio, un pacco alimentare e un buono da 10 euro. Previsti numerosi premi, anche se la Caminada è non competitiva. Mi piace ricordare – aggiunge - come, nel 2005 a dare il via è stato Lino Lacedelli, il conquistatore del K2, ne 2018 Mauro Bolognini che scoprì insieme al fratello Maurizio le grotte di Frasassi e poi Giovanna Trillini e tanti altri”. Una festa che quest’anno cade proprio in occasione della festa del papà e che la città attende da tempo. Saranno tante come di consueto le famiglie, anche con passeggino a prendervi parte.

Stamattina in Comune per presentare il ritorno della Caminada de San Giuseppe c’erano per la Spes oltre al presidente onorario anche Alessandro Governatori, responsabile amministrativo della Spes che grazie al ritorno dell’evento conta di tornare a giocare a calcio e Daniele Pirani. E poi Stefano Mazzarini dell’Avis Jesi e il vicesindaco e assessore allo sport Samuele Animali: “La Caminada è uno dei momenti in cui la comunità si ritrova e riconosce. Questa iniziativa dovuta al grande impegno della Spes segna il ritorno alla normalità. Un bel segnale per il quartiere San Giuseppe, dove stiamo intervenendo in diversi modi. Come amministrazione stiamo realizzando alcuni interventi di sistemazione delle strade come dietro la torre Erap, abbiamo acquistato le porte del campetto al campo Boario. Stiamo lavorando alla realizzazione del parcheggio di via dei Mille e alla risistemazione del parco Granita”.

Iscrizioni (5 euro) sa sabato alle 15 alla sede della Spes presso la parrocchia San Guseppe e fino a domenica alle 9 ma la raccomandazione è di arrivare per tempo o iscriversi il giorno precedente.

Il termine della Caminada è previsto per le 12 quando il viale della Vittoria sarà riaperto al traffico. La manifestazione proseguirà anche con la pesca di beneficienza.