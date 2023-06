Jesi, chiude entro fine mese lo storico distretto sanitario di via San Francesco

Jesi (Ancona), 22 giugno 2023 – Il distretto sanitario San Francesco non può restare aperto. Chiude la storica struttura attiva da quasi mezzo secolo. La notizia non è ancora ufficiale anche se n’è parlato venerdì scorso in Comune in occasione dell’osservatorio sanitario ma lo sgombero è previsto a giorni. Lo ‘sfratto’ sarebbe scaturito da un controllo dei carabinieri antisofisticazioni e sanità Nas che avrebbe valutato l’inidoneità dei locali interrati a ospitare i servizi sanitari, prelievi, iniezioni ma anche pratiche per la scelta del medico, del pediatra e per le esenzioni che vengono effettuati da quasi mezzo secolo in quei locali. Un distretto molto utilizzato soprattutto dagli anziani e da chi non ha mezzi per spostarsi al Carlo Urbani e in via Guerri. I servizi sanitari dovrebbero cessare la prossima settimana entro venerdì prossimo e l’Ast Ancona sta studiando dove spostare il personale e i relativi servizi sanitari. Una parte del personale, in particolare gli infermieri, dovrebbe essere sistemata al distretto sanitario di via Guerri mentre per lo sportello per le pratiche la soluzione potrebbe essere diversa. Già nei mesi scorsi alcuni servizi erano stati ridotti per carenza di personale ma ora all’origine della chiusura che sarebbe definitiva ci sarebbe il mancato rispetto delle normative igienico sanitarie. Del nodo si è parlato venerdì scorso durante l’osservatorio sulla sanità con il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, i dirigenti medici, i sindacati e il tribunale per i diritti del Malato. A rendere nota la chiusura dello storico presidio dove, in quasi mezzo secolo, sono stati vaccinati decine di migliaia di jesini il coordinatore del Tribunale del malato Pasquale Liguori che spiega: “Una notizia non ancora ufficializzata ma di cui abbiamo informato il nuovo osservatorio perché preoccupa molto. Il distretto ospita servizi molto importanti per anziani e disabili e per la popolazione in genere. L’auspicio è che non vengano spostati personale e servizi in via Guerri dove i locali non sono idonei. Lì già la situazione è critica nei giorni in cui ci sono le vaccinazioni dei bambini costretti a stazionare nel corridoio dove si trovano anche le persone in fila per il Cup e per i prelievi. Ci sono giorni in cui c’è un sovraffollamento. Se la notizia dovesse essere confermata dovranno essere individuati locali idonei per i prelievi, le iniezioni ma anche per il front office”. Lo sfratto non riguarderebbe la sede dello Iom, istituto oncologico marchigiano che non effettua prestazioni di tipo sanitario. Sara Ferreri