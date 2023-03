Jesi, lutto in città per la morte dell'ex primario Elvio Giaccaglini

Elvio Giaccaglini

Jesi (Ancona), 16 marzo 2023 – Lutto in città: è morto Elvio Giaccaglini, ex primario della Neurologia dell’ospedale cittadino ed ex consigliere comunale. Originario di Castelbellino ma jesino d’adozione il medico aveva 78 anni e ieri il suo cuore ha cessato per sempre di battere oggi pomeriggio dopo aver lottato contro una terribile malattia che non gli ha lasciato scampo. Giaccaglini, candidato consigliere anche alle ultime elezioni amministrative, lo scorso anno, con il Partito democratico era molto impegnato sui temi cittadini e pronto a mettere a disposizione le proprie conoscenze per la città. Direttore del reparto di Neurologia di Jesi dal novembre 1995 fino al pensionamento e stato anche nominato direttore di dipartimento di Medicina e Specialità Mediche, poi ha svolto attività di consulenza neurologica all’istituto di riabilitazione Santo Stefano e ha prestato la sua opera professionale fino a poche settimane fa. Tra l’altro era socio fondatore dell’associazione Italiana Carlo Urbani, onlus costituita nel luglio 2003, finalizzata alla valorizzazione della opera umanitaria di Carlo Urbani, medico senza frontiere scomparso a causa della Sars. Lascia moglie e due figli.