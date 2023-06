Jesi, settimo posto nazionale per la Judo Samurai che resta in A1

Jesi (Ancona), 30 giugno 2023 -A conclusione di un anno sportivo e agonistico importante è giunta l’ultima perla per il Judo jesino: il settimo posto al Campionato Italiano a squadre A1 svoltosi a Roma nei giorni scorsi. Il club jesino della Judo Samurai appena promosso lo scorso anno dalla A2 alla A1, è “salito sul tatami” convinto di non avere nessuna possibilità e di ritornare di nuovo in A2, invece la compagine jesina ha vinto il primo match con la forte Yibikai di Roma. Ha così passato il turno e si è scontrata con la fortissima Kuroki Tarcento Udine (che poi si classificherà terza). Nei recuperi ha vinto ancora uno spareggio andandosi poi a scontrarsi con Castelverde Roma. Ha perso 3 a 2 con una leggera penalizzazione nell’ultimo incontro ma si è garantita il 7° posto nazionale. Al campionato italiano della Federazione 2023 c’erano i migliori club d’Italia, dal gruppo sportivo carabinieri, Finanza a club che da anni stanno in primissima fascia come Nippon Napoli, Akiyama Torino e Samurai Milano. Un risultato eccezionale che mantiene il club in A1 e getta le basi per fare meglio il prossimo anno considerata la giovane età degli atleti jesini. La squadra è composta da Bitri Klajdi, Bitri Zenel, Carosi Nicola, Mtiraoui Dhia, Castellani Mattia e Clementi Edoardo, quest’ultimo riconfermatosi ad alti livelli nel campionato italiano 2023, classificandosi al secondo posto, dopo il primo conquistato lo scorso anno. Dopo l’estate si ricomincerà con gare, trofei e competizioni internazionali. Coppa Europa per Bitri Klajdi ed Edoardo Clementi già ad agosto prossimo.