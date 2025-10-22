Jesi, la Provincia rigetta il progetto per la piattaforma rifiuti Edison alla Zipa

Jesi (Ancona), 22 ottobre 2025 – Adesso è ufficiale: rigettata la proposta di realizzazione dell’impianto Edison per il trattamento rifiuti pericolosi e non alla Zipa. A renderlo noto il Comune di Jesi dopo la seduta della conferenza dei servizi di stamattina: “La Provincia, al termine della conferenza dei servizi odierna che chiudeva il procedimento per l'autorizzazione alla proposta dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi da parte di Edison Next, l'ha rigettata, esprimendo il definitivo parere negativo. Un risultato importante per l’intera città di Jesi. Un risultato importante sotto due punti di vista: nella sostanza, perché sono state accolte e ritenute congruenti, motivate e pienamente fondate tutte le osservazioni che il Comune ha prodotto. Nella forma, perché si è arrivati a questa conclusione al termine di un percorso partecipativo che non ha eguali nella storia della nostra comunità e certamente della intera regione. Jesi, e le sue istituzioni primarie, a partire dall’intero consiglio comunale – aggiungono dall’amministrazione comunale - ha messo in luce ancor più in questa occasione la propria capacità di affrontare in maniera puntuale e chiara un tema di grande complessità. Lo ha fatto evitando di semplificare, piuttosto utilizzando tutto il tempo che la normativa prevedeva per giungere ad una decisione consapevole. Lo ha fatto dimostrando concretamente che ogni richiesta che ha un impatto sul territorio viene registrata, esaminata, studiata, condivisa con cittadini e cittadine attraverso i numerosi strumenti di partecipazione previsti dallo statuto e dai regolamenti comunali, approfondita sotto il profilo tecnico e amministrativo e, al termine di un iter che tiene conto di tutti questi elementi, riceve la risposta che si ritiene doveroso fornire. Sedute consiliari aperte, istruttoria pubblica, inchiesta pubblica, incontri con i comitati di quartiere fino alla consultazione popolare: sono stati momenti fondamentali che hanno permesso al Consiglio comunale - supportato dalla grande professionalità dimostrata dall’ufficio tecnico del Comune - di potersi esprimere portando un contributo determinante per la decisione finale della Provincia di Ancona. E questi stessi strumenti di partecipazione attivati – concludono dalla giunta Fiordelmondo - sono ormai da considerare a tutti gli effetti un patrimonio amministrativo e civico che di qui in avanti potranno essere attivati ogni volta che la complessità del caso lo richieda”. d