Jesi, è morto Marcello Comai, ex direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asur

Jesi (Ancona), 14 settembre 2023 – Comunità in lutto per la scomparsa a 74 anni di Marcello Comai, ex direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asur locale e presidente dell’associazione Cuore della Vallesina impegnata in prima linea nel sociale. Oggi la tragica notizia della morte del dottor Comai in seguito a malattia che non gli ha lasciato scampo, si è diffusa in città lasciando tanti nel deolore. Comai dopo la pensione dal suo ruolo di vertice all’Asur si è impegnato molto nel sociale anche da socio del Lions club. A novembre dello scorso anno aveva donato al comitato locale della Croce Rossa 4 defibrillatori, 3 manichini e decine di kit per l’addestramento dei soccorritori. Apparecchiature elettromedicali che consentono l’esecuzione della defibrillazione precoce e vengono usate nella formazione degli operatori, sanitari e non, per l’apprendimento di tecniche di rianimazione cardiopolmonari e cerebrali. Tanti i messaggi di cordoglio per un professionista stimato e di grande umanità. La camera ardente sarà allestita oggi pomeriggio alla casa del commiato Ciccoli e Brunori di via Don A. Battistoni. Sabato alle 10 il funerale alla chiesa parrocchiale di San Massimiliano Kolbe.