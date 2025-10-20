Jesi, 25enne sta per cedere la cocaina davanti al supermercato: arrestato dai poliziotti

Jesi (Ancona), 20 ottobre 2025 – Trovato con la droga dai poliziotti: arrestato ed espulso. Si tratta di un 25enne beccato dalla polizia di Stato del commissariato di Jesi, nei giorni scorsi, nel corso di una mirata attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro abitato. Si tratta di un giovane cittadino albanese di 25 anni, sorpreso in flagranza mentre stava per cedere della cocaina nei pressi di un noto centro commerciale cittadino. In particolare, durante un mirato servizio di osservazione e pedinamento, i poliziotti hanno notato un veicolo sospetto, già noto alle forze dell’ordine per essere utilizzato da soggetti dediti allo spaccio di droga. Dopo aver seguito l’auto fino al parcheggio, gli agenti sono intervenuti bloccando il conducente, che tentava di disfarsi di un involucro termosaldato contenente sostanza stupefacente, prontamente recuperato. La successiva perquisizione ha permesso di trovare altre 7 dosi di cocaina in involucri termosaldati, pronte per la vendita, nonché un telefono cellulare occultato, elementi riconducibili all’attività di spaccio. Il giovane, privo di titolo di soggiorno sul territorio nazionale, senza attività lavorativa e alla guida di un veicolo intestato a persona pregiudicata per reati analoghi, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto a carico dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ancona, unitamente all’espulsione dal territorio nazionale, cui è stata data esecuzione mediante ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.