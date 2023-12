Jesi, 83enne investe 86enne: paura in Largo Grammercato

Jesi (Ancona), 6 dicembre 2023 – A 83 anni alla guida della sua Chevrolet Matiz investe un 86enne jesino il quale rovina a terra battendo la testa: l’allarme è scattato stamattina poco dopo le 10 in Largo Grammercato - incrocio con via Battisti dove l’anziano jesino a piedi stava attraversando la strada all’incrocio quando, per cause in corso d’accertamento, è stato colpito dalla piccola utilitaria. Le condizioni dell’anziano jesino, rimasto a terra sull’asfalto inizialmente hanno fatto temere per le sue condizioni. Prontamente soccorso da automedica e Croce Verde, l’anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. L’anziano avrebbe riportato un trauma cranico e aveva contusioni ad un occhio. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma l’anziano non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Illesa ma sotto choc la 83enne, jesina anche lei. Sul posto per i rilievi e per far defluire il traffico si è subito portata una pattuglia della polizia locale.