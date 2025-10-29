Jesi, a 12 e 13 anni scorrazzano con moto da pista su strada: maximulte

Jesi (Ancona), 29 ottobre 2025 - A 12 e 13 anni con moto da pista su strade pubbliche: maxi sanzioni ai genitori e mezzi sequestrati per la confisca. I due giovani in sella a moto da pista - che possono circolare solo su piste o aree private - scorrazzavano in strade pubbliche poco frequentate, malgrado non avessero neanche l’età minima per guidarle. La segnalazione di qualcuno residente in zona che lamentava rumori continui derivanti da possibili gare di motocicli, ha portato la polizia locale a fermare due ragazzi di 12 e 13 anni e sanzionare i rispettivi genitori proprietari dei mezzi per quasi 6.500 euro ciascuno, con relativo sequestro dei veicoli a due ruote ai fini della confisca. È accaduto in zona Amazon dove due pattuglie di agenti, una in borghese, l’altra in divisa, si sono recate dopo la segnalazione giunta al comando. Qui hanno fermato i due ragazzini a bordo dei loro mezzi e, vista l’età, contattato subito le rispettive famiglie residenti in zona. Contestate una serie di violazioni per un totale di 6.492 euro ciascuno.