A 79 anni si spaccia per dipendente Lottomatica e ruba mille euro: denunciata

Jesi (Ancona), 21 settembre 2023- A 79 anni si spaccia per dipendente della Lottomatica e truffa il dipendente della tabaccheria per mille euro. I poliziotti arrivano alla responsabile, una donna napoletana di 79 anni e la denunciano per truffa.

Mercoledì, a seguito di articolata attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato l’ha denunciata in stato di libertà. La vittima, una donna di 60anni si è rivolta al commissariato jesino riferendo che il suo dipendente aveva ricevuto una chiamata da un’utenza telefonica sul numero fisso della ricevitoria, da parte di una donna che si presentava quale dipendente della Lottomatica, incaricata di effettuare l’aggiornamento telematico dell’apparecchiatura adibita alle operazioni del sistema Postepay.

La donna, invitava il dipendente della tabaccheria a compiere una serie di operazioni sulla macchina, guidate verbalmente al telefono. Operazioni che in realtà lo indirizzavano con raggiri ad effettuare una ricarica di mille euro in favore di una postepay. Benché non si conoscesse il numero dell’utenza chiamante, i poliziotti del commissariato, hanno proceduto ad ulteriori accertamenti investigativi presso poste italiane. Indagini che hanno portato alla beneficiaria dell’operazione di accredito ovvero una donna napoletana. Da qui la denuncia.