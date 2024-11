Jesi, a 88 anni cade in casa e batte la testa: i vicini danno l'allarme e lo salvano

Jesi (Ancona), 11 novembre 2024 - A 88 anni jesino cade in casa dove vive da solo ma non riesce a chiedere aiuto. I vicini danno l’allarme a grazie all’intervento di polizia locale, vigili del fuoco e 118 l’anziano viene salvato. E’ accaduto oggi pomeriggio attorno alle 17 lungo corso Matteotti, la parte aperta alle auto, dove la carreggiata si restringe. E’ stato necessario anche fermare il traffico per consentire ai soccorritori – sul posto automedica e ambulanza - di intervenire. I primi ad arrivare, dopo l’allarme lanciato dai vicini, sono stati gli agenti della polizia locale. Con loro i vigili del fuoco entrati nell’appartamento dove hanno trovato l’anziano a terra: aveva battuto la testa e perso parecchio sangue a seguito della caduta avvenuta diverse ore prima, probabilmente nella prima mattinata. L’anziano nonostante il forte trauma era ancora cosciente ma è stato trasportato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Il traffico è rimasto bloccato per quasi un’ora.