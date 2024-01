Jesi "abbraccia" Fiorello Rossi, 47 anni nell’Arma

Ben 47 anni di servizio, 12 alla guida della stazione carabinieri di Jesi. Profonda gratitudine ieri mattina in sala consiliare per il pensionamento del luogotenente maggiore Fiorello Rossi che lascia la caserma (ma resta nella città che lo ha adottato) dove era approdato già negli anni ’80 per poi guidare per quasi 7 anni la stazione di Marzocca. Il luogotenente Rossi, originario di Alatri, era un’istituzione in città, sempre pronto a rispondere al cittadino, "una persona al servizio della comunità, che ha fatto bene il suo lavoro mettendoci un elemento in più: la generosità e cordialità qualità che la comunità ha saputo riconoscere in lui" nelle parole del sindaco Lorenzo Fiordelmondo che gli ha consegnato una medaglia dell’imperatore jesino Federico II. "Non mi è mai capitato di dover chiamare il luogotenente Rossi – ha aggiunto il maggiore Elpidio Balsamo -, lui mi anticipava sempre per darmi supporto. È stato al servizio dell’Arma per 47 anni". Sarà il maresciallo maggiore Pasquale Matani a guidare la stazione, fino all’individuazione del nuovo comandante.

Sara Ferreri