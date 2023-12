Jesi, accende il camino con l'alcol: 78enne a Torrette con gravissime ustioni

Jesi (Ancona), 12 dicembre 2023 – Prova ad accendere il camino con l’alcol ma si genera un ritorno di fiamma che lo ustiona in gran parte del corpo: 78enne gravissimo trasportato all’ospedale regionale di Torrette. È accaduto stasera poco dopo le 19 all’interno di un’abitazione in via Bellavista traversa di via Martiri della Libertà, zona via Roma, dove si sono immediatamente portati 118 con automedica e ambulanza, vigili del fuoco del distaccamento jesino e carabinieri per i rilievi del caso. L’anziano jesino avrebbe compiuto un gesto non nuovo per lui, un gesto che però si è rivelato drammatico. L’anziano all’arrivo dei sanitari era cosciente anche se ustionato nel 50 per cento del corpo e impietrito da un dolore fortissimo. Le fiamme fortunatamente non si sono propagate al mobilio interno all’abitazione ma si è sprigionato diverso fumo: anche la moglie è stata trasportata all’ospedale dell’ospedale Carlo Urbani per accertamenti ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Il marito è stato trasportato da Jesi a Torrette (in codice rosso) dove è stato intubato. Non sarebbe in pericolo di vita.