Jesi, adesca un uomo e mentre lo bacia gli ruba 570 euro dal portafogli

Jesi (Ancona), 28maggio 2024 – Adesca un uomo e lo seduce, i due si appartano e iniziano a baciarsi ma lei riesce a sfilagli dal portafoglio 570 euro: 40enne rintracciata e denunciata per furto con destrezza dai poliziotti del commissariato jesino. Mercoledì scorso la vittima, un umo di 55 anni originario dell’Ecuador ha raggiunto il commissariato di via Marco Polo riferendo che nei primi giorni di maggio, mentre si si trovava a bordo della sua auto si è imbattuto in una donna che gli faceva cenno di fermarsi chiedendogli un passaggio. L’uomo aveva acconsentito facendola salire a bordo e accompagnandola in viale don Minzoni. Prima di scendere dall’abitacolo della vettura, la donna con modi garbati gli ha lasciato un recapito telefonico invitandolo a contattarla nei giorni a seguire. Dopo alcuni giorni, in effetti, l’uomo ha deciso di inviarle qualche messaggio ricevendo presto risposta dalla donna. Hanno concordato un appuntamento alla stazione ferroviaria di Jesi. Dopo essersi incontrati, insieme, hanno raggiunto una stazione di rifornimento di carburante entrando nel bar per gustare un caffè. La donna, si è mostrata da subito particolarmente affettuosa, abbracciandolo in continuazione e cercando un contatto fisico. Arrivati in auto un parcheggio, i due hanno iniziato a baciarsi. Poco dopo l’uomo si è accorto però che la donna gli aveva sganciato la collana in oro che portava al collo per impossessarsene. Deluso e amareggiato dall’atteggiamento della donna, ha deciso di farla scendere dalla vettura, benché la stessa si rifiutasse lasciandola alla stazione dei pullman per poi dirigersi verso un negozio. Qui, all’atto di pagare il 55enne ha fatto l’amara sorpresa: infatti, dall’interno del portafoglio che teneva custodito nel borsello era stata asportata la somma di 570 euro composte da banconote di vario taglio. La donna, furbescamente abbracciando l’uomo era riuscita nell’intento di sfilargli dal portafoglio i soldi. Gli accertamenti investigativi, consequenziali alla querela, sull’utenza cellulare in uso alla donna, le informazioni acquisite e il riconoscimento fotografico hanno permesso agli agenti di risalire alla sua identità e di incastrare la 40enne che, rintracciata sul territorio con un escamotage è stata alla Procura per furto con destrezza.