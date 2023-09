Jesi, alla fiera indossa le scarpe e scappa: coppia denunciata

Jesi (Ancona), 27 settembre 2023 – Coppia si avvicina alla bancarella, lei indossa le scarpe mentre lui distrae l’ambulante e poi scappano con la refurtiva. I poliziotti beccano lei dopo due giorni, ancora con le scarpe indosso e denunciano entrambi per furti aggravato in concorso. La ragazza è una ventenne della provincia di Ancona, il compagno un 31enne peruviano. Domenica sera attorno alle 23 l’ambulante di Rimini che vendeva articoli sportivi alla fiera di San Settimio, ha allertato il commissariato per segnalare il furto di un paio di scarpe Adidas, del valore di 100 euro, ad opera di un uomo e una donna. La pattuglia intervenuta, ha rintracciato e sottoposto a controllo l’uomo indicato come autore del reato: un 31enne di nazionalità peruviana che, sprovvisto di documenti, è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici dai quali emergevano i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. Dalle informazioni assunte dagli agenti in loco, la giovane donna e l’uomo erano arrivati insieme soffermandosi in corrispondenza della bancarella, per poi separarsi. La giovane in particolare, era rimasta nell’area dove erano esposte le scarpe, prendendone un paio Adidas appunto per osservarle mentre lui si posizionava dalla parte opposta, conversando col commerciante con lo scopo di distrarlo. In quei momenti la donna, improvvisamente, si è dileguata con ai piedi le scarpe che aveva posato poco prima sul bancone come per acquistarle. In sede di individuazione fotografica, la vittima ha riconosciuto la donna che aveva verosimilmente commesso il furto di scarpe. Nella giornata di ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio, una volante ha fermato su strada la ragazza. Da subito è balzata all’attenzione dei poliziotti che le scarpe indossate dalla stessa erano corrispondenti a quelle rubate descritte dal commerciante. La conferma si è avuta di lì a poco tramite riconoscimento delle stesse da parte della vittima. La ragazza è stata così costretta a togliere le scarpe restituite poi al proprietario e assieme al complice è stata denunciata per furto commesso con destrezza.