Jesi, alla galleria Grida la personale dell’artista Adinda-Putri Palma

Jesi (Ancona), 26 gennaio 2024 -Da domani e per tutto il mese di febbraio la Galleria d’Arte Grida di via Pergolesi, 32 ospiterà ‘Coordinate continue’, mostra personale dell’artista Adinda-Putri Palma, curata da Arianna Bonvecchi. L’artista Adinda-Putri Palma, attraverso le opere in mostra, esplora la connessione tra l’umanità e lo spazio abitativo, concependo il mondo come un campo di forze e un orizzonte sociale in cui oggetti e vivente plasmano e definiscono il loro significato in un processo aperto di mutua influenza. Le schegge in liquefazione e gli energici elementi architettonici dai cromatismi vibranti stabiliscono, di fatto, una connessione tentacolare con l’intero complesso di comportamenti, stratificazioni di linguaggio e dinamismo esistenziale che animano l’essere umano. Palma prende le mosse dalla riflessione sulla relazione tra l’ignoto e il mondo costruito per occuparsi anche di questioni esistenziali più ampie, esaminando come l’abitare influenzi l’identità e il senso di scopo individuale. Le sue opere evidenziano in particolare come le sfide legate all’instabilità e precarietà esistenziali contemporanee si riflettano nelle attuali modalità di vivere l’ambiente. Adinda-Putri Palma, nata a Matelica è un artista multidisciplinare, conosciuta per una pratica artistica, vigorosa e diversificata, mossa da un ordine estetico orientato alle potenze attive degli organismi viventi e non. Ha conseguito un master in Graphic Arts alla University of the West of England di Bristol nel Regno Unito, dove tra le altre cose ha lavorato come pittrice a Science UKLtd, studio di produzione di Damien Hirst. Tra le mostre più recenti : “Era uno di quei giorni in cui tra un minuto nevica” Piazza McZee, Montecassiano (2023) ; “Premio Cairo XXI edizione” Palazzo Reale, Milano (2022) ; “In Domum” Palazzo Comunale, Recanati (2022). L’inaugurazione è prevista per domani alle 17,30 alla presenza dell'artista e della curatrice. Orari apertura galleria: mercoledì 10-12:30, giovedì e venerdì 17:30-20, sabato 10-12:30 e 17-20. Per info e aperture su appuntamento 338 16 11 179.