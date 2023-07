JESI: Allarme furti tra Staffolo e Jesi - Carabinieri indagano su colpi messi a segno in abitazioni e case di campagna

Allarme furti tra Jesi e Staffolo. "Sabato scorso, intorno alle 22 – spiegano da via Agraria, a Jesi - si è presentata una donna bionda che con la torcia del telefono guardava dentro la nostra abitazione, mentre c’era una macchina che la aspettava dalla parte opposta della rotatoria.

È stata sorpresa da un mio familiare che le ha chiesto spiegazioni.

Poco dopo, se n’è andata, ma l’indomani sono ripassati e anche stavolta li abbiamo scoperti e si sono dileguati".

In via Agraria, all’altezza della rotatoria che conduce all’Acquasanta, i ladri avevano già colpito il 2 giugno. A Staffolo, invece, sempre sabato, è stato messo a segno un furto in una casa di campagna in zona San Lorenzo, sulla strada che - per intenderci - porta a Cupramontana.

I proprietari si sono assentati per un breve periodo in pieno giorno e al loro rientro hanno trovato tutto a soqquadro.

I malviventi sono entrati dalla finestra e hanno prelevato oro e contanti dalle stanze da letto.

In casa c’era un’anziana che, fortunatamente, non si è accorta di nulla.

Sul colpo, indagano i carabinieri.

sa.fe.