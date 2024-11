Jesi, all'asta gli oggetti di Paola Procaccini archeologa scomparsa lo scorso anno

Jesi (Ancona), 13 novembre 2024 - Oggetti provenienti dai quattro angoli del mondo, conservati in un piccolo «bazar delle meraviglie» che si apre, a Jesi per finanziare un campus scolastico nel villaggio di Mapinga in Tanzania. Ad aprire le porte per un'asta di beneficenza è la casa di Paola Procaccini, archeologa e direttrice di istituto di cultura all'estero, scomparsa nel 2023. «Dopo aver donato amicizia e affetto sincero fino alla fine dei suoi giorni, ha voluto che ogni bene materiale fosse devoluto a favore di chi era stato privato anche del necessario», fa sapere il Battito che unisce Ets, l'associazione di Moie di Maiolati Spontini che con i suoi volontari opera attorno a Suor Katarina Noeli Hilonga della missione carmelitana in Tanzania. “Il campus - spiega l'associazione - permetterà di proseguire gli studi fino a 18 anni a bambini che oggi stanno frequentando le scuole materna e primaria del vicino villaggio di Chang'ombe. I lavori sono già a buon punto grazie a fondi raccolti per l'acquisto del terreno, la realizzazione delle cisterne e del primo edificio, ma c'è da completare il secondo piano per poter accogliere in totale mille studenti”. E i fondi potranno forse arrivare dalla casa di Paola, a migliaia di chilometri di distanza da Mapinga, in via Raffaello Sanzio 50 a Jesi. L'asta si terrà dal 6 all'8 dicembre e dal 13 al 15 dicembre, dalle 15 alle 19. «Nella casa di Paola si trova bellezza che non ti aspetti - fa sapere Il battito che unisce -. L'attrazione per la dimensione estetica l'ha portata non solo a diventare lei stessa un'icona di armonia, eleganza e raffinatezza, ma anche a rendere accoglienti, caldi e unici gli ambienti in cui è vissuta, condividendo con tutti il suo sorriso luminoso, il suo spirito creativo, eclettico e nel contempo ricco di spessore umano. Ora Paola sorriderà dal Cielo vedendo che il suo sogno si sta realizzando e gli oggetti, conservati con tanta cura, passeranno a persone affini alla sua sensibilità e al suo sentire».