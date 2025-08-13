Ancora prostituzione nel centro massaggi chiuso e sanzionato dalla polizia

Jesi (Ancona), 13 agosto 2025 – Nonostante le sanzioni, le denunce e la chiusura, il centro massaggi cinese, in realtà luogo di prostituzione, continuava ad ospitare 'clienti'. Nei giorni scorsi è scattato un nuovo blitz della polizia: denunciata nuovamente la titolare. Di seguito all'operazione ad Alto Impatto per il contrasto della criminalità cinese, coordinata a livello nazionale dal servizio centrale operativo della polizia di Stato tra il 28 luglio e il 1° agosto, lo scorso 7 agosto, la Polizia di Stato della Questura di Ancona si è recata nuovamente in un centro massaggi precedentemente attenzionato in località Jesi, per notificare l'avvenuta convalida del sequestro di una somma di denaro ritenuta attinente al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nella circostanza, i poliziotti della squadra mobile della questura di Ancona hanno accertato che l'attività di prostituzione svolta all'interno del centro massaggi, nonostante il controllo eseguito nei giorni precedenti e le sanzioni comminate, non era ancora cessata. Infatti, per la seconda volta, dopo l'accesso nella struttura, i poliziotti accertavano che un'altra donna stava offrendo prestazioni sessuali a pagamento a un cliente italiano. Alla luce delle reiterate violazioni, la polizia di Stato ha denunciato per la seconda volta il titolare del centro massaggi in merito ai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'accertamento in questione culminava con l'emissione da parte del gip, su richiesta del Sostituto Procuratore titolare del fascicolo di indagine, di un decreto di sequestro preventivo dell'immobile, decreto eseguito oggi eseguito da personale della Polizia di Stato. Era il 31 luglio scorso quando i poliziotti della squadra mobile della questura dorica, hanno espletato controlli e verifiche nel centro messaggi dove hanno riscontrato irregolarità sulle norme di assunzione a carico di tre donne cinesi che vi lavoravano. Pertanto i poliziotti hanno sospeso l'attività, elevando sanzioni per un totale di 2.500 euro. Ulteriori verifiche effettuate su quel centro massaggi hanno consentito di trovare e sottoporre a sequestro, in quanto provato o profitto dell'attività illecita, la somma complessiva di 6.410 euro. La responsabile del centro massaggi è stata denunciata per il reato di favoreggiamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina. E ora nuovamente denunciata per gli stessi tipi di reato.