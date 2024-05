Jesi, ancora ubriachi al volante: tre denunciati

Jesi (Ancona), 13 maggio 2024 – Ancora ubriachi al volante: in tre nei guai. Nell’ambito dei servizi di controllo territorio disposti dalla compagnia carabinieri di Jesi in occasione del fine settimana, mirati a prevenire contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale correlato a condotte di guida condizionate dall’abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti, tre persone sono state denunciate in stato di libertà. In particolare a Chiaravalle, i militari della locale stazione e della stazione di Monte San Vito hanno denunciato rispettivamente un 46enne e un 33enne, sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici. In Jesi, invece, i militari dell’aliquota radiomobile hanno denunciato un 34enne per analoga violazione. A due di loro è stata contestata l’ipotesi aggravata per aver commesso il fatto in orario notturno (dalle 22 alle 7). In tutti i casi il tasso alcolemico riscontrato era compreso tra 0,8 e 1,5 grammi/litro. Le patenti di guida sono state ritirate.