Jesi, ancora una denuncia per Joy che da due mesi vive in ospedale

Jesi(Ancona), 14 maggio 2024 – Ancora una denuncia per Joy, la nigeriana che da metà marzo vive in ospedale. Nel corso dei servizi straordinari di prevenzione intensificati nei pressi degli obiettivi più sensibili del territorio, una Volante si è recata all’ospedale Carlo Urbani riscontrando per l’ennesima volta la presenza della 44enne nigeriana, ormai nota, che non accennava a lasciare l’ospedale. La donna, in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, è però destinataria di foglio di via con divieto ritorno nel comune di Jesi per due anni emesso dal questore Cesare Capocasa ancora in atto. La donna, ormai da tempo, in maniera cadenzata commette molteplici violazioni della misura di prevenzione cui è sottoposta, rifiutando qualsivoglia sostegno o soluzione alloggiativa al di fuori del Comune. Pertanto, portata in commissariato, in modo da impedire turbative o interruzioni del pubblico servizio, è stata denunciata in stato di libertà per violazione del divieto di ritorno continuata, ed allontanata immediatamente dal Comune di Jesi dove permane il divieto di ritorno. Sulla stessa, sono in corso valutazioni sulla permanenza dei requisiti richiesti per il permesso di soggiorno nel territorio nazionale.