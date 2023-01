Jesi, anziano si accascia accanto alla figlia alla fermata del bus

I soccorsi in centro

Jesi (Ancona), 30 gennaio 2023 - Attimi di paura stamattina via mura Occidentali alla fermata dell’autobus che si torva davanti all’anagrafe per un 80enne. Da una prima ricostruzione ,l’anziano jesino stava aspettando l’autobus con la propria figlia per andare a fare la spesa, quando improvvisamente si è accasciato a terra privo di coscienza. Scattata la richiesta di soccorso al numero unico 112 da parte della figlia con l’aiuto di alcune persone presenti, in pochi istanti è arrivata sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Jesi con i sanitari che hanno prestato le prime cure all’anziano jesino. Si trovava in stato di incoscienza, ma i sanitari, una volta stabilizzatolo hanno provveduto a trasportarlo verso il pronto soccorso di Jesi dove poco dopo ha iniziato a riprendersi. L’ottantenne proprio in questi frangenti è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ma il tempestivo intervento dei sanitari gli ha salvato la vita.

sa.fe.