Jesi, arriva la vittoria: secondo posto blindato

Parziali: 25-15, 25-18, 23-25, 25-20.

PIERALISI : Quinteros, Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa 2, Paolucci 14, Peretti 5, Castellucci 16, Marcelli, Miecchi 7, Pomili 11, Milletti 14, Moretto 7. All. Sabbatini.

IMG NOTTOLINI: Diagne 3, Cusma 13, Lunardi 2, Meoni 4, Grucka, Secciani 7, Zarattini (L2), Sgherza 12, Fatone 6, Catani 5, Zarattini n.e, Venturi (L1), Nenni. All. Bigicchi

Arbitri: Mochi e Santin

Altri tre punti e secondo posto matematico nella stagione regolare per Jesi che supera in quattro set Capannori. La formazione di Sabbatini non sbaglia l’ultima gara casalinga della stagione regolare approcciando bene, grintosa e concentrata sull’obiettivo: i tre punti e la conquista del secondo posto centrati alla fine della fiera. Jesi vola sul doppio vantaggio con il fondamentale del muro decisivo per chiudere il primo set (Peretti) e per blindare il 2-0. La vittoria in volata delle toscane nel terzo set non cambia le sorti del match con la Pieralisi trascinate alla vittoria da Castellucci.