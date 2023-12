Jesi, aumentano fino a 10 euro al mese le tariffe dei pasti a scuola: è polemica

Jesi (Ancona), 1 dicembre 2023 – La giunta Fiordelmondo aumenta le tariffe dei pasti a scuola, ferme da diverse anni, per le famiglie con Isee medio-alto e l’opposizione solleva le barricate. Con i rincari che saranno varati a breve con il bilancio 2024 le famiglie con Isee più alto o che non presenteranno Isee avranno una maggiore spesa fino a 10 euro al mese. Aumenti che saranno in vigore da settembre del prossimo anno. “La Giunta Fiordelmondo – attaccano da Per Jesi - ha comunicato un aumento delle tariffe per la mensa scolastica, citando l'attuale inflazione come motivazione principale. Questo incremento, differenziato in base agli indicatori Isee, colpirà le famiglie con un maggiore che aggrava un contesto già segnato da un anno di inflazione significativa e da crescenti difficoltà sociali ed economiche. In questo caso l'aumento specificamente della tariffa per la mensa scolastica suona ancora più indigesto, perché tocca un servizio di primaria importanza, quello della mensa a scuola, che attua nella forma più estesa e completa l'offerta didattica e garantisce agli alunni una fruizione realmente inclusiva della vita scolastica. Si mettono le famiglie di fronte alla necessità di fare i conti in tasca, oltretutto in merito a servizi essenziali che ricordiamo devono essere garantiti a livello istituzionale, fino ad arrivare a valutare di rinunciare al servizio: non tutti hanno le stesse possibilità economiche, le situazioni di disagio sono crescenti e spesso rimangono sommerse. Ci chiediamo se questi aumenti siano evitabili. Soprattutto – concludono - chiediamo all'amministrazione di spiegare come intende attuare politiche a sostegno delle famiglie>. “Come ampiamente illustrato in Consiglio – è la replica della giunta guidata dal sindaco democrat Lorenzo Fiordelmondo - l’aumento non si applica alle prime due fasce di reddito, limitandosi - peraltro secondo un meccanismo di progressività - solo alle fasce di reddito più alte. L’aumento è compreso tra i 30 ed i 50 centesimi a pasto. Un minimo ritocco tariffario che inciderà, per chi ha redditi in assoluto più alti, di 10 euro al mese. È questo un ritocco largamente inferiore agli aumenti registrati negli ultimi anni per l’acquisto di derrate alimentari, che si ricorda quasi totalmente biologiche, e per le spese generali del servizio. Va aggiunto che il Comune già concorre nel sostenere le famiglie nelle spese per la mensa dei propri figli con un contributo annuo di oltre mezzo milione di euro che viene puntualmente girato a JesiServizi che gestisce la refezione scolastica”.