Jesi avvicina la vetta. Clementina, ora Capannori

La Pieralisi Jesi vince contro Trevi confermandosi al secondo posto del girone D accorciando sulla capolista Castelfranco di Sotto ferma per il turno di riposo. Torna alla vittoria la Clementina, quinta in classifica. Nel prossimo turno Jesi scenderà a Pomezia, mentre la Clementina non potrà sbagliare sul proprio campo contro Capannori. B1 femminile (girone D), 19^ giornata. Capannori-S.Lucia 3-2, Firenze-Valdarno 2-3, Jesi-Trevi 3-1, Cesena-Pomezia 3-1, Casal De’ Pazzi-Montespertoli 2-3, Pontedera-Clementina 1-3. Classifica: Castelfranco di Sotto 46; Jesi 40; Cesena 39; Casal De’ Pazzi 37; Clementina 31; Pomezia 29; Montespertoli 25; Firenze 23; S.Lucia 19; Pontedera 18; Trevi 16; Capannori 13; Valdarno 6. Prossimo turno. 23/03/24: Clementina-Capannori (ore 18), Castelfranco di Sotto-Firenze, Pomezia-Jesi (ore 17), Trevi-Cesena, Valdarno-Casal de’ Pazzi, Montespertoli-Pontedera.