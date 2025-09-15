La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
CronacaJesi, bandierina con la donna 'in burqa' bruciata nella notte
15 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Jesi, bandierina con la donna 'in burqa' bruciata nella notte

La scoperta del gesto vandalico stamattina in via XX Luglio alla ripresa delle lezioni. Nei giorni scorsi la polemica era finita sui media nazionali. Per il Comune si tratta di una mamma e bimbo 'occidentalissimi'

La bandierina bruciata

La bandierina bruciata

Jesi (Ancona), 15 settembre 2025 - In fiamme la bandierina con la sagoma tanto discussa e lo slogan 'La strada è di tutti': quella donna col cappotto e capelli lunghi che spinge il passeggino, diventata famosa in tutto il Paese perché secondo alcuni in realtà sarebbe una donna col burqa. La questione era finita nelle trasmissioni tv nazionali con accuse e sfottò al sindaco Lorenzo Fiordelmondo. E ora qualcuno, probabilmente nottetempo, probabilmente accendino alla mano e arrampicandosi atleticamente sul palo di via XX Luglio, proprio in prossimità della scuola Monte Tabor, ha bruciato la bandierina in plastica posta a diversi metri di altezza, ‘cancellando’ proprio la presunta sagoma di donna col burqa. Stamattina al rientro nelle aule, l’atto vandalico è stato notato da tanti. Per il sindaco Fiordelmondo si tratta invece di una donna e un bambino occidentalissimi e la polemica innescata sarebbe ‘islamofobia da campagna elettorale’ come l’ha definita nei giorni scorsi. e

