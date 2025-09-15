Jesi, bandierina con la donna 'in burqa' bruciata nella notte

Jesi (Ancona), 15 settembre 2025 - In fiamme la bandierina con la sagoma tanto discussa e lo slogan 'La strada è di tutti': quella donna col cappotto e capelli lunghi che spinge il passeggino, diventata famosa in tutto il Paese perché secondo alcuni in realtà sarebbe una donna col burqa. La questione era finita nelle trasmissioni tv nazionali con accuse e sfottò al sindaco Lorenzo Fiordelmondo. E ora qualcuno, probabilmente nottetempo, probabilmente accendino alla mano e arrampicandosi atleticamente sul palo di via XX Luglio, proprio in prossimità della scuola Monte Tabor, ha bruciato la bandierina in plastica posta a diversi metri di altezza, ‘cancellando’ proprio la presunta sagoma di donna col burqa. Stamattina al rientro nelle aule, l’atto vandalico è stato notato da tanti. Per il sindaco Fiordelmondo si tratta invece di una donna e un bambino occidentalissimi e la polemica innescata sarebbe ‘islamofobia da campagna elettorale’ come l’ha definita nei giorni scorsi. e