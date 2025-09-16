Jesi, B&B e affittacamere fantasma: maxi multe ai gestori di 6 strutture

Jesi (Ancona), 16 settembre 2025 – Al setaccio B&B ed affittacamere che pubblicizzano le loro strutture tramite social: raffica di sanzioni della Guardia di Finanza del comando provinciale di Ancona. Ben sei le strutture ‘fantasma’ per il fisco. Le fiamme gialle sono state impegnate, durante la stagione estiva, anche in una serie di controlli nei confronti di diverse strutture ricettive nella provincia con particolare riguardo alla Vallesina, dove sono emerse numerose irregolarità tra gli affittacamere e i bed and breakfast, alcuni dei quali totalmente sconosciuti al fisco. In particolare i militari della compagnia di Jesi, nel corso delle attività di monitoraggio del territorio a vocazione turistica, portate avanti anche mediante lo screening dei principali social network, hanno individuato numerose strutture che si sono improvvisate operatori turistici, in assenza delle previste e necessarie autorizzazioni e licenze. Tutto questo in danno di chi opera legalmente e degli stessi clienti. Fra le violazioni riscontrate anche l'omessa esposizione, da parte di ben 6 gestori, del Codice Identificativo Nazionale, necessario ad identificare in modo tracciabile le unità immobiliari destinate a locazioni turistiche e brevi, in violazione dell'obbligo di legge. Complessivamente sono state comminate sanzioni minime per oltre 6mila euro e ricostruiti redditi nascosti al fisco per 25mila euro.