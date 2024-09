Jesi, beccato fuori città nonostante l'obbligo di soggiorno: 23enne arrestato

Jesi (Ancona), 10 settembre 2024 – Non rispetta l’obbligo di soggiorno a Jesi: 23enne denunciato. Nell’ambito dei controlli del territorio disposti dalla compagnia dei carabinieri di Jesi è stato effettuato un mirato accertamento presso l’abitazione di un 23enne del luogo, sottoposto ad una specifica misura di prevenzione, che prevede l’obbligo di permanenza domiciliari tutte le notti e l’obbligo di soggiorno nel comune di Jesi. Ma nel cuore della notte il soggetto non veniva trovato in casa come invece sarebbe dovuto essere. Subito i militari si sono messi sulle sue tracce e, dopo vari accertamenti, avevano modo di verificare che il giovane non solo non era in casa, ma si era allontanato dalla municipalità di Jesi, violando tutte le prescrizioni a cui era sottoposto. Al termine delle verifiche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Jesi hanno proceduto così all’arresto del ragazzo collocandolo subito agli arresti domiciliari. All’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà in attesa dei termini temporali per la difesa. Sempre nell’ambito dei controlli del territorio, nella mattinata di domenica, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Jesi, procedeva al controllo di un cittadino straniero, ma residente in città, nel mentre era alla guida della sua autovettura. Da un primo accertamento sembrava tutto in regola ma, a seguito degli approfondimenti eseguiti, il ragazzo, 28enne, aveva esibito una patente di guida straniera che, nonostante riportasse esattamente le sue generalità e la sua foto tessera, era completamente falsa. Lo stesso, infatti, non aveva mai conseguito la patente di guida ne’ in Italia, ne’ nel paese in cui risultava rilasciato il documento che aveva esibito. Così aveva pensato bene di procurarsi una patente di guida contraffatta che risultava rilasciata da autorità straniere e che, a prima vista, avrebbe certamente tratto in inganno gli operatori di polizia addetti al controllo. Lo stesso dovrà rispondere di guida senza patente, di uso di atto falso e anche di ricettazione del documento falsificato.