Jesi, beccato mentre cede la cocaina vicino ai giardini: arrestato 25enne

Jesi (Ancona), 28 agosto 2025 – Giovane sorpreso a spacciare: arrestato dai poliziotti del commissariato jesino. Nei giorni scorsi la polizia di Stato del commissariato di Jesi ha portato a termine un'operazione antidroga, smantellando un'attività di spaccio di cocaina attiva in pieno centro cittadino. Nel corso di un'attività di osservazione e pedinamento, i poliziotti del locale commissariato hanno individuato un giovane, italiano sui 25 anni, sospettato di gestire la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Dopo averlo seguito fino in via delle Nazioni, vicino ai giardini pubblici, gli agenti hanno assistito a un rapido scambio di una bustina passata di mano in cambio di denaro contante. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare l'acquirente, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina. Le indagini, immediatamente estese, hanno portato all'identificazione e all'arresto dell'uomo sorpreso a spacciare, già noto alle forze dell'ordine. Addosso al giovane è stata trovata parte della somma incassata per la vendita. Durante una perquisizione effettuata in un garage nella disponibilità del giovane, è stata trovata una ulteriore dose di cocaina, confezionata con le stesse modalità, confermando l'ipotesi dell'esistenza di un'attività organizzata e stabile. Inoltre, l'acquirente della sostanza stupefacente ha confermato ai poliziotti di aver acquistato la droga proprio dal giovane fermato, aggiungendo come non si trattasse della prima volta. L'incontro era stato infatti concordato tramite social network, dove erano stati fissati appuntamento, quantità e modalità di pagamento, comprensive anche di un bonifico per una parte della somma pattuita. La sostanza stupefacente, il denaro contante e lo smartphone utilizzato per l'attività di spaccio sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato tratto in arresto. L'operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto al traffico di droga condotta dalla polizia di Stato del commissariato di Jesi, guidato dal commissario capo Alessio Damiani, costantemente impegnata nella tutela della legalità e della sicurezza urbana.