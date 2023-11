Jesi, blitz antiroga al parco del Vallato con il cane Imperator: 41enne nei guai

Jesi (Ancona), 2 novembre 2023 – Controlli antidroga potenziati tra Halloween e Ognissanti: trovato con l’hashish al parco del Vallato, 41enne senza fissa dimora. In azione, nel pomeriggio e di sera personale di polizia giudiziaria assieme alle unità cinofile antidroga, coordinate dal dirigente vice questore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa col prefetto Darco Pellos. Obiettivo: prevenire reati in materia di stupefacenti. Con l’impiego del cane pastore tedesco “Imperator”, sono state setacciate le aree più sensibili della città e in particolare: i giardini pubblici, porta Valle, il parco del Vallato e il quartiere San Giuseppe. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo, a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza. Sono state 65 le persone identificate nei due gorni, 40 i veicoli e dieci le sanzioni per violazione del codice della strada. Segnalato per uso personale di stupefacente un cittadino di nazionalità marocchina, 41enne con regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Macerata. Sottoposto a ispezione e controllo al parco del Vallato, aveva una confezione di tabacco all’interno della quale era nascosta una dose di hashish di mezzo grammo, avvolta in carta trasparente. Da qui il sequestro amministrativo e la segnalazione in prefettura. Le dieci violazioni per complessivi 7mila euro e decurtazioni di 20 punti patente al codice della strada invece hanno riguardato mancato uso cinture di sicurezza, passaggio con il rosso al semaforo, mancata copertura assicurativa e revisione, ma anche la violazione di targhe immatricolazione veicoli, mancato uso del seggiolino per bambini, mancanza di documenti di circolazione e guida senza patente perché mai conseguita. Un veicolo è stato sequestrato, l’altro sottoposto a fermo.