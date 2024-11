Jesi, blitz dei poliziotti nelle aule: niente droga tra gli studenti

Jesi (Ancona), 15 novembre 2024 - Servizio straordinario antidroga giovedì quando, personale addetto al controllo del territorio e di polizia giudiziaria del commissariato assieme alle unità cinofile antidroga, coordinate dal vicequestore Paolo Arena, hanno passato al setaccio il Cuppari di via La Malfa. Alla presenza dei dirigenti scolastici e del personale docente, il cane poliziotto Hermes, ha setacciato le aule dove gli studenti facevano lezione, ma anche tutti gli spazi comuni aggregativi, a cominciare dalle pertinenze esterne delle scuole, continuando con gli spogliatoi, i bagni e le sale ricreative. L’attività operativa di prevenzione, è da incardinare nel più ampio progetto di legalità condiviso con le scuole del territorio per affrontare le tematiche più attuali e scottanti, quali in primis lo spaccio di stupefacenti. Nella circostanza, sono stati illustrati agli alunni i rischi legati al consumo di stupefacenti, i provvedimenti amministrativi adottabili quale la segnalazione per uso personale stupefacenti che potrebbe incidere negativamente sul percorso lavorativo. Ma anche quelli penali dalla denuncia all’arresto per detenzione e cessione di stupefacenti per finire alle misure di prevenzione tra cui il Dacur ovvero il divieto di accesso ad alcune aree sensibili del centro urbano. Per tutti, l’invito a collaborare con le forze di polizia, segnalando la presenza sospetta di terze persone dedite all’attività di spaccio. L’attività antidroga nelle scuole, ha dato esito negativo, chiaro segnale secondo il vicequestore Arena “dell’efficacia di tali interventi rieducativi operati dalle forze di polizia”. L’attività antidroga è proseguita in aree sensibili del territorio, quali il Parco del Vallato, in corrispondenza della galleria commerciale della Sima, con identificazioni a campione (una trentina) e controllo di veicoli (21). Tre le persone risultate positive ai controlli.